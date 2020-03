Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : 3M investiert in den Standort Jüchen

Bei der Inbetriebnahme des Automatiklagers (v.l.): Bürgermeister Harald Zillikens, Dirk Lange (Chef der 3M-Region Zentraleuropa), Junli Yamada (Leiter der konzernweiten Logistik bei 3M) und Standortleiter Markus Schröder. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Der Multitechnologiekonzern hat das Kleinteilelager in seinem Logistikzentrum in Jüchen auf den neuesten technischen Stand gebracht. Das Unternehmen hat fünf Millionen Euro in das Automatiklager investiert.