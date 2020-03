Unfall in Jüchen : Motorradfahrerin erlitt bei Sturz tödliche Verletzungen

(Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Jüchen Bei einem Motorradunfall wurde eine 22-Jährige so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Sie starb dort am Sonntagabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntagmittag, gegen 12:20 Uhr, kam es zu einem Unfall auf dem Gelände des Tagebaus an der Grubenrandstraße in Jüchen. Das teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor eine 22-jährige Jüchenerin auf einem nicht asphaltierten Weg die Kontrolle über ihr Leichtkaftrad, kam nach rechts vom Weg ab und kollidierte mit einem Baum.

Dabei verletzte sich die junge Frau so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Die 22-Jährige starb dort am Sonntagabend. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.

(NGZ)