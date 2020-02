Streit um neue Entgeltordnung in Jüchen : Sportausschuss-Mitglieder kritisieren Stadtsportverband

Auch die Nutzung der Peter-Giesen-Halle ist von der neuen Entgeltordnung betroffen. Hier fand im Februar die Sportlerehrung statt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Jüchen Der Streit um die neue Entgeltordnung in Jüchen wurde in der Sitzung am Donnerstag weiter ausgetragen. Harald Zillikens verteidigte die Verwaltungsentscheidung.

Zwar habe er inzwischen mit der Verwaltung „sehr einvernehmlich und konstruktiv“ gesprochen, aber dennoch vermisste der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Heinz Kiefer, bei der am 12. Dezember verabschiedeten Entgeltordnung für die Sportvereine der Stadt jegliche Transparenz (wir berichteten). Das wiederholte er in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses. Und zog sich damit den Unmut von CDU und SPD zu.

„Wie kommt der Vorsitzende des Stadtsportverbandes zu der Ansicht, wir würden dem Sport nicht den nötigen Respekt entgegenbringen, und wir würden ihn ignorieren, manipulieren, instrumentalisieren und diskreditieren?“ fragte Karl-Heinz Mohren (CDU). Sein Kollege Frank Bäumer (SPD) sagte, „dass wir in der letzten Dekade mehr als zehn Millionen Euro in den Sport investiert haben.“ Im Vergleich aller Nachbarkommunen habe Jüchen die größten Sport-Aufwendungen pro Bürger, 72 Euro pro Jahr. Anders als gleichgroße Kommunen leiste sich die Stadt sogar zwei Hallenbäder.

Die Formulierungen, die er in den Veröffentlichungen gewählt habe, seien an die Verwaltung gerichtet und nicht an die Politik, betonte Kiefer. Der Sportverband bemängele die Kommunikation mit der Verwaltung. Um auf die Entgeltordnung zu reagieren, habe man einfach zu wenig Zeit gehabt, weil man zum einen zu kurz vor der Ratssitzung informiert worden sei, zum anderen nicht alle Unterlagen zur Verfügung hatte. „Wir erwarten einfach eine einfache und durchschaubare Erklärung“, sagte er.