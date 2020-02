Debatte im Jüchener Hauptausschuss : Kreiswerke-Beteiligung kostet wohl rund fünf Millionen Euro

Jüchen In nichtöffentlicher Debatte beriet der Jüchener Hauptausschuss über die Beteiligung. Die anfallenden Kosten wollte im Rathaus niemand kommentieren.

Nichtöffentlich beriet der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss zuletzt bei seiner Sitzung über den Erwerb einer Beteiligung der Stadt Jüchen an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Nach Informationen unserer Redaktion aus dem Rathaus soll der Erwerb rund 5,5 Millionen Euro kosten. Bürgermeister Harald Zillikens wollte diesen Betrag nicht bestätigen. „Da es sich um Angelegenheiten aus der nichtöffentlichen Sitzung handelt, können wir hierzu leider keine Auskünfte erteilen“, hieß es dazu lediglich auf Anfrage.

Es ist kein Geheimnis, dass die Stadt Jüchen einen Anteil an den Kreiswerken Grevenbroich erwerben möchte. Bereits in den Ergänzungen zum Vorbericht des Haushaltsbuch-Entwurfs 2020 vom 29. November 2019 heißt es: „Durch die für das Jahr 2020 angestrebten neuen Beteiligungen am Windpark Jüchen und der Kreiswerke Grevenbroich GmbH sollen neben der Schaffung von Einflussmöglichkeiten bei der örtlichen Daseinsvorsorge auch nachhaltig Erträge erwirtschaftet werden, die das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts dauerhaft sichern. Durch die für 2020 vorgesehenen neuen Beteiligungen sind laut Satzung neue Kreditermächtigungen von rund 12,2 Millionen Euro vorgesehen.“ Knapp die Hälfte dieses Betrages könnte jetzt nach Grevenbroich fließen.