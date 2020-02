Analyse : Klage gegen „Maulkorb“ im Jüchener Stadtrat

Info

Rederecht für Bürger In Jüchen haben Bürger nur das Recht, zu Beginn der Sitzungen im Rat und in den Ausschüssen Fragen an die Verwaltung oder die Politik zu stellen. Sie dürfen nicht mitdiskutieren.

Nächste Ratssitzung Donnerstag, 2. April, 18 Uhr, Haus Katz. Ein Tagesordnungspunkt wird dabei laut Stadtsprecher eine Änderung der Geschäftsordnung zum Rederecht unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen“.