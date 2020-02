Karneval in Jüchen : Elferrat Garzweiler trotzt der Sturmwarnung

Der Zug in Otzenrath ist besonders bei Familien beliebt. Etwa 2000 Zuschauer säumten den Straßenrand. Foto: Dieter Staniek

Jüchen In Otzenrath zogen knapp 500 Jecke bereits am Samstag beim Zug mit. Und am Sonntag waren 13 Gruppen beim Zug von Jüchen bis Garzweiler dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karin Verhoeven und Holger Hintzen

Mit 460 Zugteilnehmern in 21 Gruppen – wieder mehr als im Vorjahr – startete am Samstag pünktlich um 15.33 Uhr der Otzenrather Karnevalsumzug „Mer Jecke trecke“. Wie immer gab es große Mengen Wurfmaterial und anders als am folgenden Tulpensonntag blieb das Wetter sogar trocken und der Umzug war nicht durch Sturm gefährdet. Sehr zur Freude der etwa 2000 Zuschauer, die auch aus den umliegenden Ortslagen Hochneukirch, Odenkirchen und sogar aus Städten wie Grevenbroich oder Düsseldorf kamen, um das familienfreundliche Spektakel zu erleben. So auch Annette Rima aus Sasserath, die mit ihren Kindern Chera (8) und Fabio (4) zum Zug kam: „Wir sind jedes Jahr hier – der Otzenrather Zug ist für Familien optimal“, sagte sie.

Vorneweg heizte die Jägerkapelle den Zuschauern am Zugweg ein – gefolgt von der veranstaltenden Gruppe „Jugend en de Bütt“. Sabine Queck vom Organisationsteam war zufrieden: „Dieses Jahr ist der Umzug schon wieder eine Steigerung und die anschließende Party im Festzelt ist schon seit zwei Wochen ausverkauft.“

Vier Großwagen zogen mit. Da war etwa der kunterbunt gestaltete Wagen aus Jüchen unter dem Motto „Jööche-bunk“ („Jüchen bunt“) mit seinen 31 Narren. Deren Sprecher Ralph Benneke erklärte zum Motto: „Das ist unter anderem auch eine Aufforderung zu Offenheit und Toleranz.“ Ein liebevoll gestalteter Großwagen aus Borschemich mit 31 verkleideten Teilnehmern rund um Organisator Christopher Boss thematisierte Indianerreservate. Nicht zu übersehen waren die Narren rund um Sebastian Schmidt aus Hochneukirch auf ihrem Großwagen mit dem Motto „Harry Potter und das Trinkmagische Turnier“. Ihren ersten Karnevalsumzug im „Party Factory“-Großwagen hatten die mehr als 30 jungen Leute um Lukas Humpesch aus Steinforth- Rubbelrath. Nicht zu übersehen war natürlich auch das Prinzenmobil der Gruppe „Spontan dabei“ mit dem Prinzenpaar Dirk und Petra Strauch – alle Teilnehmer im silbernen Glamour-Look. Viele „Hingucker- Gruppen“ zogen mit, etwa die „Nökercher Jecke“ mit ihren vier Garden, die riesige Gruppe „Spenrath“ und die elf attraktiven Mädels von der Gruppe „Zickenalarm“ oder auch die 27 jungen Damen der „Bützchenjäger“ – allesamt Partnerinnen der Aktiven von der Jägerkapelle. Die Namen anderer Gruppen wie „De Jeilste sin de Jecke“, „Los Promillos“, „Otzenrather Feierwehr“ oder „Lecker Mädsches“ lassen erahnen, wie die Otzenrather feierten.

Am Sonntag bangten die Jüchener zunächst um den Start des Zuges. Eine Stunde vor dem Start am Jüchener Markt war es für Albert Schiffer vom Elferrat Garzweiler keine Frage: „Aber klar werden wir ziehen.“ Der Sturm schreckte ihn nicht. „Wir haben nur einen größeren Wagen im Zug, aber ohne hohe Aufbauten. Die sind heute morgen probeweise damit ein bisschen herumgefahren, und das ging.“ Dass es nicht nur sehr windig, sondern auf der Strecke vom Jüchener Markt bis zum Markt in Garzweiler wohl auch sehr nass werden sollte, hielt Schiffer auch nicht ab: „Das mit dem Regen ist natürlich blöd, aber wir sind doch wasserdicht.“

Rund 300 Teilnehmer zogen beim Karnevalszug des Elferrates Garzweiler durch Jüchen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)