Vorschau auf Jüchener Sportausschuss : Stadtsportverband fordert Debatte über Gebühren

Das Schwimmbad in Jüchen ist eine der Sportstätten, deren Nutzung für die Vereine seit dem 1. Januar teurer geworden ist. Foto: Berns, Lothar (lber)

Jüchen Seit Dezember gelten die neuen Preise für die Jüchener Vereine. Der Verband hält nicht nur den Beschluss an sich für falsch. Auch das Verfahren sei fragwürdig.

Einer der Tagesordnungspunkte bei der Sportausschusssitzung am Donnerstag sorgt schon länger für Unmut. Die neue Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Jüchen, die der Stadtrat im Dezember beschlossen hatte.

„Der Vorstand des Stadtsportverbands kann nicht verhehlen, dass es schmerzt feststellen zu müssen, dass der gesellschaftliche Wert der Arbeit der Sportvereine bei der Bemessung der Entgeltordnung für die Nutzung der Sportstätten offensichtlich keine Berücksichtigung findet“, heißt es in einem aktuellen Schreiben des Stadtsportverbandes an Jüchens Bürgermeister Harald Zillikens. Der Stadtsportverband formuliert in dem Schreiben mehrere Fragen zum Entscheidungsverfahren. Das Schreiben wurde laut dem SSV-Vorsitzenden Heinz Kiefer bis heute nicht beantwortet. Auch zwei vorherige Schreiben zu dem selben Thema seien nicht beantwortet worden.