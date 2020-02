Bewusster leben bis Ostern : Jüchen wirbt mit Wochenplan für das Klimafasten

Jüchen Für jede der knapp sieben Wochen zwischen Karneval und Ostern gibt es einen eigenen Ansatz. Das Ziel: Ein bewussterer Umgang mit der Umwelt.

Am Mittwoch hat die Fastenzeit begonnen. Wer jetzt noch schnell einsteigen möchte, für den hat die Stadt Jüchen einen besonderen Vorschlag: Klimafasten. „Es ist gut für Leib und Seele, eine Erinnerung an das, was wirklich für ein gutes Leben benötigt wird“, sagt Klimaschutzmanager Jan Daley Kübel. Die Wochenthemen des Klimafastens im Überblick.

Woche 1 (26. Februar bis 3. März) Die erste Woche des Klimafastens hat den eigenen CO 2 -Fußabdruck im Fokus, eine Selbstreflexion, wie viel CO 2 im Alltag verbraucht wird und wo gespart werden kann.

Woche 2 (4. bis 10. März) In der zweiten Woche des Klimafastens steht der Energieverbrauch im Mittelpunkt. Dabei geht es um die Frage, welche Elektrogeräte im eigenen Haushalt überflüssig sind. Oder welche Lichtquellen durch umweltfreundliche LEDs ausgetauscht werden können. Auch das eigene Verhalten soll im Mittelpunkt stehen. Beispielsweise ob eine niedrigere Raumtemperatur in Frage kommt.

Woche 3 (11. bis 17. März) In Deutschland landet jedes zehnte Lebensmittel in der Tonne. In Woche drei des Klimafastens geht es um die Frage, an welcher Stelle im Haushalt die Verschwendung von Lebensmitteln auf ein Minimum reduziert werden kann.