Sportausschuss Jüchen : Sportausschuss diskutiert über bestes Vergabeverfahren

Jüchen Rot-Weiß Gierath und der Turnverein Jüchen dürfen sich über städtische Zuschüsse freuen.

Der höchste Betrag geht dabei an die Sportgemeinschaft Rot-Weiß Gierath. Für den Kauf von Judo-Matten bekommt sie 2033 Euro. Außerdem wird der Gierather Verein mit 294 Euro für den Kauf einer elektrischen Anlage für Basketballkörbe gefördert. Der Turnverein Jüchen darf sich über 673 Euro für neue Turngeräte freuen. Mit diesen Geldern ist der Fördertopf für die Vereine in der Stadt nun bereits ausgeschöpft.

Zuvor hatten die Mitglieder des Sportausschusses darüber diskutiert, ob das Vergabeverfahren sinnvoll sei, dass also derjenige die Förderung bekommt, der am schnellsten seinen Antrag an die Verwaltung schickt, was der Ausschuss als Windhundrennen bezeichnete.