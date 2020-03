Gebühren fast verdreifacht : Falschparken soll in Jüchen künftig deutlich teurer werden

Wer in Jüchen auf dem Gehweg parkt, muss künftig mit einem Verwarngeld von 55 Euro rechnen. Die Stadt will ihre Kontrollen ausweiten. Foto: ilgner/Ilgner

Jüchen Die Stadt will das Verwarngeld von 20 auf 55 Euro anheben. Außerdem soll häufiger kontrolliert werden, ob Fahrzeuge auf Geh- und Radwegen abgestellt werden.

Wer in Jüchen sein Auto falsch parkt, für den wird es in Zukunft teurer. Das kündigte der Vorsitzende des Rechts- und Sozialausschusses, Gerd Bandemer (CDU), an. Das Verwarngeld für Falschparken soll in Jüchen von 20 auf 55 Euro angehoben werden.

Zwei Mitarbeiterinnen der Verwaltung kontrollieren in der gesamten Stadt den ruhenden Verkehr. „Nicht nur in der Woche, sondern auch an den Wochenenden und an den Abenden und in der Nacht“, sagte Bandemer. Aus der CDU-Fraktion wurde das Parken in den Ortsteilen der Stadt als problematisch eingestuft.

Auslöser der Diskussion im Fachausschuss war ein auf dem Gehweg der Georgstraße in Neuenhoven abgestelltes Fahrzeug. Normalerweise ist das bei der sechs Meter breiten Fahrbahn kein Problem, wenn nur auf einer Straßenseite geparkt wird. Durch das besagte Fahrzeug waren nun aber beide Seiten beparkt und ein Fahrzeug der Müllentsorgung kam nicht mehr vorbei.

Beim Thema „ruhender Verkehr in den Ortsdurchfahrten“ wolle die Stadt laut Dezernentin Annette Gratz die demnächst erwartete Mobilitätsstudie abwarten. „Danach werden wir für einzelne Stadtteile und Straßenzüge überlegen, ob es Handlungsbedarf gibt“, sagte sie. Der Verwaltung sei aber schon jetzt bekannt, dass auf den Ortsdurchgangsstraßen, insbesondere in Gierath, Bedburdyck, Aldenhoven oder in Hackhausen zahlreiche Fahrzeuge am Fahrbahnrand abgestellt werden. Dies liege zum Teil auch an den einzelnen Dorfstrukturen, weil wenige Zufahrten zu den Grundstücken vorhanden seien.

Beim Thema Müllfahrzeug wies Kurt Andres (Grüne) auf die Straßenverkehrsordnung hin. Zwischen den geparkten Autos und dem Bürgersteig auf der anderen Seite müsse eine freie Strecke von drei Metern verbleiben. „Wenn da jemand so parkt, dass diese Fläche nicht übrig bleibt, dann parkt er verbotswidrig“, sagte Andres. Dem stimmte auch die Dezernentin zu. Man dürfe nur so parken, dass große Fahrzeuge auch noch vorbeikommen. Das gelte für Müllfahrzeuge, aber auch für die Feuerwehr. „Wenn die nicht vorbekommt, wird es brenzlig“, sagte Gratz. Dass man in einem solchen Fall verbotswidrig parke, gelte auch in Garzweiler, wo Gehweg und Fahrbahn nur durch einen anderen Belag unterscheidbar sind.