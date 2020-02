Peter-Giesen-Halle : Jüchen feiert seine ersten Stadtmeister bei der Sportlerehrung

Jüchen Außer den Auszeichnungen für die Sportler wurde dem Publikum eine große Show mit einem bunten Bühnenprogramm geboten.

Egal ob Schwimmen, Leichtathletik oder Einrad-Fahren, die Sportvereine der Stadt Jüchen haben ein vielfältiges Programm zu bieten. Deshalb war die Ehrung der sportlichen Meister aus Jüchen und Umgebung in der Peter-Giesen-Halle gut besucht. „Wir scheinen mit unserer Art der Meisterehrung einen guten Weg eingeschlagen zu haben. Die Atmosphäre in dieser schönen Begegnungsstätte ist ein Garant für den Erfolg“, sagt Heinz Kiefer, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Jüchen.

Es gab dieses Mal eine Neuerung. Da sich Jüchen seit dem 1. Januar 2019 offiziell als Stadt bezeichnen darf, konnten die Jüchener an diesem Wochenende erstmals in der Geschichte ihre Stadtmeister feiern. Auch deshalb war die Liste derjenigen, die eine Würdigung erhielten, ziemlich lang. So wurden die sportlichen Leistungen von etwa 100 Stadtmeistern und 150 überörtlichen Meistern geehrt. Dabei ging es sowohl um populäre Sportarten wie Basketball, Turnen oder Tennis, als auch um Nischen-Disziplinen wie Rhönrad-Turnen und Judo. Trotz der Vergrößerung ist das Motto dasselbe geblieben: „Wir bewegen uns“. Wie wichtig Sport und Bewegung für die Menschen sind, weiß auch Heinz Kiefer: „Die Sportvereine in unserer Stadt sorgen generationsübergreifend für ein gutes Miteinander.“ Deshalb gelte der Respekt an diesem Tag allen Bürgern, die sich aktiv und ehrenamtlich in den Sportvereinen engagieren.