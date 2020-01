Auf dem Dycker Feld : BUND-Jugend Jüchen errichtet Insekten-Nistwand

Jüchen Der fertige Aufbau auf dem Dycker Feld soll Bienen und Wespen Brutmöglichkeiten bieten. Schon 2013 gab es ein ähnliches Projekt.

Vor dem Glaspavillon auf dem Dycker Feld steht eine neue Insekten-Nistwand. Am Freitag baute die BUNDSpechte aus Jüchen noch die letzten Elemente ein, damit Wildbienen und Wildwespen im Frühjahr geeignete Brutmöglichkeiten vorfinden.

Die Nistwand ist in mehreren Schritten gewachsen. Die Zwischenräume der Euro-Paletten hatten die BUNDSpechte mit Lehm, Pflanzenstengeln, Hartholz und Schneckenschalen gefüllt. Der Grund: „Jede Wildbienen- und Wildwespenart bevorzugt bestimmte Strukturen und bestimmtes Material“, sagen sie. In den Lehm und das Holz bohrten die Mitglieder der BUND-Jugend Gänge mit verschiedenem Durchmesser. Passend für die unterschiedliche Größe der jeweiligen Wildbienen und Wildwespen. Abschließend erhielt die Insekten-Nistwand noch einen seitlichen Wetter-Schutz aus Schwartenhölzern und ein Schilfdach, das sich äußerlich gut in die Umgebung des Dycker Feldes einpasst.