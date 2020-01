Kostenpflichtiger Inhalt: Nachwuchsschauspieler aus Hochneukirch : Erste Nebenrollen für Julius Weckauf

Julius Weckauf spielt in „Enkel für Anfänger“ den hyperaktiven „Jannik“. Hier springt er im Garten Trampolin. Foto: Wolfgang Ennenbach

Jüchen/Essen Der Zwölfjährige aus Hochneukirch wurde durch die Kerkeling-Biografie „Der Junge muss an die frische Luft“ deutschlandweit bekannt. 2020 kommen die nächsten Filme mit ihm in die Kinos. Einer feierte am Sonntag Premiere.