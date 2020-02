Jüchen : Stadt veröffentlicht erste Bilanz für Solaranlage

Jüchen Für die im Mai 2019 ans Netz angeschlossene Solaranlage auf dem Dach des Rathauses hat die Stadt Jüchen eine erste Zwischenbilanz vorgelegt.

Die Bilanz soll auch eine Anregung für die Jüchener Bevölkerung sein, selbst Solaranlagen zu installieren. Die Stadt will mit ihren öffentlichen Gebäuden hierfür als Vorbild dienen. Fragen zum Thema können unter Tel. 02165 9156008 oder per Mail an jan.kuebel@juechen.de an den Klimaschutzmanager gerichtet werden.