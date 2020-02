Jüchener Gemeinschaftsgrundschule In den Weiden : Erstklässler erlernen die Demokratie

Die Mitglieder der Kinderkonferenz mit Schulleiterin Katja Ridderbusch. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen In der Jüchener Grundschule In den Weiden werden die Kinder schon früh an den Umgang mit ihren Rechten und Pflichten herangeführt. Es ist ein Herzensprojekt von Schulleiterin Katja Ridderbusch.

In der Gemeinschaftsgrundschule Jüchen lernen die Kinder nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen und sonstige Fachinhalte. Sie werden auch bereits ab der ersten Klasse zu Demokraten erzogen. „Mit der Demokratieerziehung kann man nicht früh genug anfangen“, sagt Schulleiterin Katja Ridderbusch. Seit 2017 ist „ihre“ Schule eine zertifizierte Kinderrechte-Schule mit den entsprechenden Mitwirkungsgremien wie den Klassenräten und der Kinderkonferenz. Gemeinsam lernen die Kinder, ihre Rechte wahrzunehmen, aber auch, dass Rechte mit Pflichten verbunden sind.

Katja Ridderbusch übernahm 2013 die Schulleitung. Damals fiel ihr auf, dass vor allem in den Pausen eine sehr raue Umgangsform unter den Kindern herrschte. Das wollte sie ändern. Gemeinsam mit zwei weiteren Pädagoginnen besuchte sie eineinhalb Jahre lang neben dem normalen Schuldienst eine Weiterbildung des Landesschulministeriums in Kooperation mit Unicef Deutschland. Am Schluss dieses Prozesses stand dann die Anerkennung als Kinderrechte-Schule. Seither bekommt jedes Kind ein Heftchen mit den Unicef-Konventionen über die Rechte des Kindes und wird vor allem im Unterricht sowie in den Klassenräten und in der Kinderkonferenz zu einem demokratischen Miteinander erzogen.

Info Vom Sozialtraining bis zur Kinderkonferenz Gemeinschaftsgrundschule Jüchen aktuell 313 Schüler und 20 Lehrer, seit 2017 zertifizierte Kinderrechte-Schule. Mitwirkungsgremien der Schüler Sozialtraining für die ersten Klassen, Klassenräte, Kinderkonferenz für die Stufen zwei bis vier mit den jeweiligen Klassensprechern und ihren Stellvertretern.

Ridderbusch freut sich über die spürbare Veränderung im Schulklima, die sich auch bis in den offenen Ganztagsbereich auswirke: „Die Kinder sind selbstständiger geworden, sie gehen behutsamer und respektvoller miteinander um“, beobachtet die Schulleiterin seither nicht nur in den Hofpausen. Die neu aufgestellten zehn Schulregeln gehören zum Gesamtkonzept und werden im Unterricht vermittelt.

Schon in der ersten Klasse beginnt in der Grundschule In den Weiden die Persönlichkeitsbildung mit einem Sozialtraining. Einmal in der Woche gibt es als feste Unterrichtseinheit Unterweisungen nach dem Verhaltensleitbild dieser Schule. Ein kleines Beispiel dieser ganz frühen Demokratieerziehung: Im Sozialtraining lernen schon die Erstklässler diszipliniert miteinander zu diskutieren und andere ausreden zu lassen, um Argumente verstehen und abwägen zu können.

Die nächste Stufe der Demokratieerziehung sind die Klassenräte, die jede Woche zusammenkommen. Solche Gremien gibt es laut Ridderbusch zwar mittlerweile in vielen Schulen. In der GGS In den Weiden sei aber das Selbstverständnis dieser Klassenräte ausdrücklich so definiert, dass sie keine Beschwerdeausschüsse darstellten. „Es geht in den Klassenräten nicht darum, Mitschüler zu verpetzen“, betont Riderbusch. Sondern es sollten im Miteinander von Schülern und Lehrern gemeinsame Lösungen für Probleme in der Klassen oder in der ganzen Schule erarbeitet werden.

Das ist auch das Ziel der Kinderkonferenz, die einmal im Monat mit der Schulleitung zur Beratung zusammenkommt. Die Mitglieder der Kinderkonferenz sind aktuell die Sprecher aus zehn Klassen und ihre Stellvertreter. „Die Klassenräte und die Kinderkonferenz verfolgen einen basisdemokratischen Ansatz“, erläutert Ridderbusch.

Allerdings stellt die Schulleiterin auch fest, dass „ihre“ in Demokratie geschulten Kinder den so erlernten Umgang miteinander, aber auch das Pochen auf ihre (Kinder)-Rechte durchaus mit in ihren häuslichen Alltag nehmen: „Die Eltern bekommen es zu spüren“, weiß Ridderbusch, die auch bereits aus weiterführenden Schulen gehört hat, dass „ihre“ Ehemaligen dort positiv auffallen.