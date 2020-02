Die Stadt bittet um Vorschläge : Jüchen sammelt Vorschläge für den Ehrenamtspreis

Jüchen Die Stadt Jüchen möchte Bürger, die sich ehrenamtlich für andere eingagieren, besonders würdigen. Anlässlich des Internationalen Tag des Ehrenamtes sollen diese im Rahmen eines Festakts im Dezember geehrt werden.

Personen oder Gruppen, die sich um das Gemeinwesen der Stadt Jüchen verdient gemacht haben oder im sozialen Bereich herausragend aktiv sind, können dabei vorgeschlagen werden. Jeder Bürger, jeder Verein, jeder Verband kann sich beteiligen. Anonyme Vorschläge finden keine Berücksichtigung. Laut Stadt können hierbei beispielsweise Personen oder Gruppen vorgeschlagen werde, die sich in besonderer Weise für das Allgemeinwohl eingesetzt haben. Ehrenswert sei zudem, in herausragender Weise über einen längeren Zeitraum in einem Verein oder Verband gewirkt zu haben. Oder sich für Gleichberechtigung, Integration, Inklusion sowie die Verständigung der Kulturen und Religionen zu engagieren.