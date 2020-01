Karneval in Hochneukirch : Das planen die „Nökercher Jecke“

Auch im vergangenen Jahr war Bürgermeister Harald Zillikens machtlos gegen den Rathaussturm. Foto: Markus Rick/Markus Rick (rick)

Jüchen Kindersitzung, Rathaussturm und Altweibertreffen stehen für die Hochneukircher in der aktuellen Session an. Los geht es am Sonntag, 16. Februar.

Weiterleiten Drucken Von Karin G. Verhoeven-Meurer

Nicht mehr lange, dann steht auch in Jüchen die fünfte Jahreszeit an. Eine Vorschau auf die Planungen der „KG Nökerche Jecke“ in diesem Jahr.

Kindersitzung Die Kindersitzung der „KG Nökerche Jecke“ findet am Sonntag, 16. Februar um 14.11 Uhr in der Peter-Bamm-Halle in Hochneukirch statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Sitzungspräsidentin ist auch in diesem Jahr wieder Adina Müller. Das Kinderprinzenpaar Lara Götsch (11) und Ali Dogu (9) wird natürlich bei der Veranstaltung im Mittelpunk stehen und einen großen Auftritt hinlegen. Die Proben laufen auf Hochtouren, denn die drei Garden der „Nökercher Jecke“ wollen alle Register ihres Könnens ziehen. Gleiches gilt auch für die Kindergarde der KG Adler Werth aus Stolberg.

Einer der großen Höhepunkte bei der Kindersitzung dürfte das Mitmach-Programm der beiden „Großstadtengel“ mit viel Musik und Tanz sein. Aber auch die beiden Hochneukircher Kindergärten, mit denen das Programm startet, proben schon mit Feuereifer für ihren Auftritt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Weckauf (Bahnstraße). Der Eintritt kostet für Kinder 1,50 Euro und für Erwachsene 4 Euro.

Rathaussturm Traditionell findet am Donnerstag, 20. Februar pünktlich um 11.11 Uhr der Jüchener Rathaussturm statt. Die Karnevalisten aus dem Region entheben Jüchens Bürgermeister Harald Zillikens seines Amtes, zumindest für die Zeit der tollen Tage.

Im Vorstand der „Nökercher Jecke“ hat man sich dazu schon einiges ausgedacht. Alle karnevalistisch gestimmten Mitbürger aus dem Stadtgebiet sind eingeladen, die Karnevalsgesellschaft tatkräftig zu unterstützen.

Altweibertreffen Gleich im Anschluss lädt die „KG Nökercher Jecke“ am Donnerstag, 20. Februar zum traditionellen Altweibertreffen auf den Hochneukircher Marktplatz. Los geht es um 14.11 Uhr im beheizten Festzelt. Als Garanten für beste Partystimmung haben die Nökercher Karnevalisten sowohl „DJ Roland“ als auch die Kölsche Rockband „Die Fressköpp“ verpflichtet. Bis 22 Uhr soll die Feier andauern.

Und natürlich werden auch das amtierende Kinderprinzenpaar Lara Götsch und Ali Dogu sowie die drei Garden der „Nökercher Jecke“ ihren Auftritt haben. Die Mitglieder der veranstaltenden Karnevalsgesellschaft laden alle Jecken aus Hochneukirch und Umgebung zum Mitfeiern ein. Der Eintritt ist kostenfrei.

(RP)