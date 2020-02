Im Jüchener Haus Katz : Wie Angehörige Sterbende begleiten können

Jüchen Im März gibt es dazu einen Vortrag im Haus Katz. Anmeldung ist schon jetzt möglich.

Die meisten Familienmitglieder werden von ihren Angehörigen bis zum Tod begleitet. Dabei geht es darum, Geborgenheit zu vermitteln und die Situation so angenehm wie möglich zu gestalten, den schmalen Grat zwischen Umsorgen und Zurückhaltung zu finden. Wie das gelingen kann, soll ein Vortrag erläutern, den der DRK-Kreisverband Grevenbroich in Kooperation mit der Jona-Hospizbewegung in der Region Grevenbroich, dem Seniorennetzwerk 55 plus in Jüchen und dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss organisiert. Jona-Koordinatorin Marion Berthold wird in dem Vortrag am Mittwoch, 4. März, 16.30 Uhr bis 18 Uhr, im Jüchener Haus Katz verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten erklären. Sie ist systemische Therapeutin, traumazentrierte Fachberaterin und Trauerbegleiterin.