Trotz Absage in Jüchen : Zusammenhalt ohne Schützenfest

Trotz ausgefallenem Schützenfest fand am Samstag die Kranzniederlegung des BSHV am Ehrenmal auf dem Jüchener Friedhof statt. Foto: Lonyai

Jüchen Digitale Schützenparty, ein Gottesdienst im Audio-Stream und der traditionelle Besuch beim Ehrenmal – wenn auch mit Abstand: Beim BSHV Jüchen gab es trotz der Absage am Wochenende ein volles Programm.

„Uns war es wichtig, uns trotz Corona solidarisch zu zeigen“, sagt BSHV-Vorstand Ulrich Clancett. „Es war ein gutes Gefühl, wir sind nicht alle in Tränen zerflossen.“ Dafür, dass das Schützenfest nicht stattfinden konnte, gab es für den Vorstand und das Schützenpaar S.M. Hans Reiner und I.M. Helga mit ihrem Adjutanten Christian Bäcker am Wochenende einiges zu tun.

Auftakt und Höhepunkt war die digitale Schützenparty am Freitagabend. Mit zwei DJs und 1000 Zuschauern aus aller Welt. „Auch aus Kapstadt wurde der Livestream verfolgt“, sagt Clancett. Zudem sei der Audio-Stream bestens angenommen worden. Ebenfalls per Hörfunk übertragen wurde der feierliche Schützen-Gottesdienst am Sonntag, an dem sonst nur BSHV-Vertreter teilnahmen. Nils Bosshammer gab außerdem am Dudelsack ein feierliches „Amazing Grace“ zum Besten.