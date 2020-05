Vereine in Jüchen : Im Sport ist nichts mehr so, wie es war

Im Sport ist nichts mehr so, wie es war

Vereine in Jüchen

Jüchen Der Stadtsportverband Jüchen stellt bei allen Vereinen wegen der Corona-Auflagen eine große Verunsicherung fest. Bei manchen hat das Training unter strengen Auflagen wieder begonnen, bei anderen nicht.

Die bislang wohl größte Herausforderung für die Jüchener Sportvereine ist die Wiedereröffnung der Trainingsmöglichkeiten im Freien. Seit einer Woche haben die meisten Sportvereine damit ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Was es bedeutet und ob es überhaupt möglich ist, Sport unter Hygiene-, Abstands- und Einbahnstraßenregelungen zu treiben, hat Heinz Kiefer abgefragt. Bei allen dem Stadtsportverband angeschlossenen Vereine hat der Vorsitzende unisono eine große Verunsicherung festgestellt. Die meist gestellte Frage sei, wer die Verantwortung trage, wenn bei den umfangreichen Corona-Schutzauflagen etwas unbeabsichtigt falsch gemacht oder nicht beachtet werde. Der Druck sei bei den Verantwortlichen in den Jüchener Sportvereinen dementsprechend groß.

Kiefer bemerkt zwar, die Vereine seien jetzt spürbar erleichtert, den Sportbetrieb wieder aufnehmen zu dürfen. Allerdings berichtet Kiefer auch von Vereinen, die noch abwarten. Einige hätten bis zum 18. Mai ihre Vorbereitungen auf die Wiedereröffnung bereits abgeschlossen gehabt, andere wollten aber erst am 30. Mai wieder starten. Denn dann sollen auch Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt und der Hallensport wieder möglich werden.

Gerätenutzung verboten, nur unter Einhaltung der Hygieneregeln in Ausnahmefällen gestattet.

Ein Problem, das sich schon bei allen Vereinen seit der Wiederaufnahme des Trainings herauskristallisiert habe, sei die Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Masken, beklagt Kiefer, der sich damit auch bereits an die Stadtverwaltung gewendet hat. Die habe allerdings Unterstützung zugesagt, räumt er ein. Und Bürgermeister Harald Zillikens hatte im Gespräch mit unserer Zeitung bereits avisiert, es werde in Kürze auch Mund-Nasen-Schutzmasken mit den Symbolen und den Farben der Stadt Jüchen geben, die Schulen und Vereinen zur Verfügung gestellt werden sollten.

Mit dem Sporttreiben, wie es vor Covid-19 möglich war, habe aber momentan so gut wie nichts mehr zu tun, gibt Kiefer den Eindruck der Vereine wieder. Die Beteiligten seien jedoch alle bemüht, besonnen zu bleiben und Rücksicht zu nehmen. Deshalb habe er den Eindruck, dass trotz aller Schwierigkeiten der Optimismus überwiege. Kiefer sagt: „Die gemeinnützigen Sportvereine stehen jetzt in der Corona-Krise vor einem Riesenberg an Verantwortung und vielfältigen Aufgaben.“ Die Politik sei dabei aber nicht immer hilfreich, sie verzettele sich im Kanzler-Wahlkampf. „Und die Corana-Schutzverordnung ändert sich fast täglich“, beklagt der SSV-Vorsitzende.