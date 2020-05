Zu wenig Abstand und kaum Masken : Drängelei trotz Corona - Polizei erteilt 70 Platzverweise in Dortmunder Lokal

Dortmund In Dortmund hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen eine Gaststätte gleich ganz schließen müssen. Dort hatten sich viel zu viele Menschen auf zu engem Raum dicht aneinandergedrängt.

Keine Desinfektionsmittel, kaum Abstand und niemand trug Schutzmasken: Nach schweren Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung hat die Polizei am Wochenende in Dortmund eine Gaststätte geschlossen. Am frühen Sonntagmorgen hatten sich rund 20 Personen vor der Gaststätte in der Innenstadt aufgehalten. Als die Polizei eintraf, verließen weitere 35 Gäste das Lokal. Im Innern hätten sich weitere 15 Gäste aneinander gedrängt.