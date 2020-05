Beschlüsse im Jüchener Hauptausschuss : In Hochneukirch wird fleißig gebaut

Jüchen Im Hauptausschuss wurden gleich mehrere Großmaßnahmen beschlossen. Vieles war zuvor bereits als Dringlichkeitsentscheidung entschieden worden. Neben dem erforderlichen Kita-Ausbau ging es auch um ein neues Baugebiet.

Zahlreiche Tagesordnungspunkte im Jüchener Hauptausschuss waren während der Corona-Krise bereits per Dringlichkeitsentscheidung beschlossen worden und mussten nur noch abgenickt werden. Das gilt auch für den Neubau einer Kita in Hochneukirch, die Errichtung einer temporären Kita in Otzenrath an der Bahnstraße und dem Neubau von Unterrichtsräumen an der Gesamtschule Hochneukirch an der Mühlenstraße. Die Verwaltung empfiehlt zudem die Errichtung einer neuen fünfgruppigen Kita an der Gartenstraße zum 1. August 2022.