Betreuung in Dormagen : Politischer Streit um Kita-Beiträge

Dormagen Ab dem neuen Kita-Jahr müssen in Dormagen keine Elternbeiträge für die drei letzten Jahre vor der Einschulung gezahlt werden. An der Urheberschaft entzündet sich ein Streit der ehemaligen Partner der Großen Koalition.

Die SPD-Fraktion freue sich, dass auch die Dormagener CDU-Fraktion auf das Ziel der Beitragsfreiheit bei den Elternbeiträgen eingeschwenkt sei und es jetzt sogar als ihren Erfolg feiere, heißt es in einer Pressemitteilung. Der jugendpolitische Sprecher der SPD, Michael Dries, erklärt: „Im 2016 abgeschlossenen Koalitionsvertrag konnten wir leider noch keine Entlastung von Familien mit der CDU vereinbaren.“ Doch habe die SPD das Ziel nicht aus dem Blick verloren. Daher habe Dries in der Haushalts-Beratung 2018 im Jugendhilfeausschuss eine Senkung der Elternbeiträge über alle Betreuungsgruppen angeregt. Das wurde einstimmig beschlossen. Anschließend habe die CDU die Entlastung für die Betreuung von Kindern unter zwei Jahren wieder in Frage gestellt und eine gleichzeitige Erhöhung von OGS-Beiträgen ab den mittleren Einkommensklassen vorgeschlagen. Der Rat beschloss im Mai 2019 einen Kompromiss, der alle Familien bei den Elternbeiträgen entlastet, insbesondere die mit geringerem Einkommen. Für die SPD gelte, so Dries: Bildung darf nicht abhängig vom Geldbeutel der Eltern sein.