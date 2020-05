Jüchens Bürgermeister stellt Maßnahmen vor : Der schwere Weg des schrittweisen Öffnens

Jüchen Im Hauptausschuss wurde die Jüchener Stadtverwaltung für ihre Arbeit unter Corona-Bedingungen gelobt. Doch die Herausforderungen bleiben groß. Am Montag öffneten unter strengen Auflagen die Sportstätten.

Wie die Stadt mitteilte, sind seit vergangenem Montag auch die städtischen Sportstätten unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Der 31. August ist ein weiterer Zielpunkt, auf den Zillikens blickt. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt das Verbot von Großveranstaltungen. Damit fallen nicht nur sämtliche Schützenfeste in Jüchen aus, auch die Classic Days und andere Veranstaltungen in Schloss Dyck sind gestrichen. Die finanziellen Verluste dadurch konnten noch nicht beziffert werden.

In finanzieller Hinsicht beschäftigt die Corona-Krise auch die Kämmerin Annette Gratz. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer bereitet ihr weniger Sorgen als der Rückgang bei der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie beim Finanzausgleich. Verzichten wird die Stadt mit Zustimmung der Politik auf Beiträge, die bei der Mittagsverpflegung oder der Betreuung in den Ganztagsschulen für die Eltern anfallen.

Verzichtet wird auch auf den regulären Schulbusfahrplan. Die Schulbusse würden so verkehren, dass in den meisten Fällen ein Schülertransport möglich werde. Die Landesvorgabe, dass der Schulweg eineinhalb Stunden betragen darf, werde nicht als Maßstab genommen, versicherte Zillikens. Schlussendlich bemerkte er, dass sich in den Kitas derzeit 80 Kinder in einer Notbetreuung befänden. Nach der neuesten Verordnung des Landes könnten demnächst 60 Prozent der Kindergartenkinder wieder aufgenommen werden. Welche konkreten „Spielregeln“ dafür gelten, müsse noch geklärt werden.