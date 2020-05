Aus dem Hauptausschuss : Auch im Mai entfallen die Kita-Beiträge in Leverkusen

Auch im Mai entfallen die Kita-Beiträge in Leverkusen

In Leverkusen brauchen Eltern im Mai keine Kitabeitrage zu zahlen. Foto: dpa

Leverkusen Für den ganzen Monat Mai müssen Leverkusener Eltern keine Kindergartenbeiträge zahlen. Das beschloss am Montagabend der Hauptausschuss in einer Dringlichkeitsentscheidung.

Der Beschluss gilt auch für Erziehungsberechtigte mit Kindern in Tagespflegeeinrichtungen oder der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich. Damit folgten die Kommunalpolitiker den Vorgaben der NRW-Landesregierung.

Die Besonderheit der nordrhein-westfälischen Landesregelung: Auch für Kinder, die derzeit in der Notbetreuung versorgt werden, fallen im Mai keine Elternbeiträge an. Dies gelte ebenso für außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich und in der Sekundarstufe I, informierte die Stadt Leverkusen.