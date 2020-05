Motorradfahrer im Fokus : Viele Verstöße bei Verkehrskontrolle an Schloss Dyck

Jüchen Die Polizei nahm an Christi Himmelfahrt vor allem Motorradfahrer in den Fokus. Zehn von ihnen waren zu schnell unterwegs. Andere Verkehrsteilnehmer fielen durch verbotene Handy-Telefonate und Fahren ohne Fahrerlaubnis auf.

Von 120 Motorradfahrern waren an Christi Himmelfahrt zehn zu schnell unterwegs. Das ist das Ergebnis einer Kontrolle, die der Verkehrsdienst der Polizei im Rhein-Kreis Neuss an der Landstraße 32 in Höhe Schloss Dyck durchführte.

Unrühmlicher „Tagessieger“ war ein Biker, der mit 77 anstelle der zulässigen 50 Stundenkilometer gemessen wurde. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Bei mehreren Fahrzeugen führten die Ordnungshüter zudem Schallpegelmessungen durch. Dabei war ein Kraftrad etwas lauter als zulässig.

Kirche und Corona in Düsseldorf : Gottesdienste an Christi Himmelfahrt

Ein Motorradfahrer missachtete das bestehende Überholverbot, was ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge hat. Der Fahrer eines Kleinkraftrades war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen und wird sich demnächst in einem Strafverfahren verantworten.