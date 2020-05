Weniger Steuereinnahmen in Tönisvorst : Corona-Pandemie sprengt Planung des städtischen Haushalts

Tönisvorst Die Stadt Tönisvorst hat schon jetzt 1,2 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer eingenommen als im vergangenen Jahr. Zudem sind die Ausgaben gestiegen - bedingt durch die Corona-Krise.

(wic) Das waren hohe Ausgaben, die die Politiker im Hauptausschuss per Dringlichkeitsentscheidung genehmigen sollten. Die Corona-Pandemie wirft die Haushaltsplanung der Kämmerin Nicole Waßen komplett über den Haufen. So fließen außerplanmäßig mehr als 440.000 Euro alleine in die Schulen, Kindertagesstätten, städtischen Einrichtungen und Verwaltungsgebäude. Bezahlt werden von dem Geld die Reinigung der Gebäude, die Wiederaufnahme des Betriebs, der Infektionsschutz und der private Sicherheitsdienst, der aufgrund mehrerer Einbrüche und Zerstörungen an den ungenutzten städtischen Gebäuden zur Unterstützung des kommunalen Ordnungsdienstes engagiert worden ist. Auch die Feuerwehr und der Notarztdienst haben einen höheren Bedarf an Infektionsschutzmaterial aufgrund der Corona-Pandemie.