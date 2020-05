Freizeit in Nettetal : Ferkesmarkt wird auf 2021 verlegt

Lobberich Der Ferkesmarkt-Ausschuss hat sich zur Absage entschlossen, weil derzeit nicht abzusehen sei, wie und in welcher Größenordnung eine Veranstaltung Ende Oktober durchführbar sei.

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Lobberich verschiebt den für 24. und 25. Oktober geplanten Ferkesmarkt auf 2021. „Einen Termin können wir noch nicht mitteilen“, sagt Ralf Stobbe, Vorsitzender des VVV. Man wolle sich erneut am Schützenfest und einem verkaufsoffenen Sonntag orientieren. Der Ferkesmarkt-Ausschuss habe sich zur Absage entschlossen, da heute nicht abzusehen sei, wie und in welcher Größenordnung eine Veranstaltung Ende Oktober durchführbar sei und welche besonderen Auflagen dann einzuhalten seien, so Stobbe. Man hoffe, dass 2021 die Corona-Pandemie so weit überstanden ist, dass man mit den Beschickern einen unbeschwerten Markt ausrichten und mit den Menschen feiern könne.