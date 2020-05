Fest im September : Vorstand sagt Schützenfest in Vorst ab

Kaarst Nach Driesch, Kaarst und Büttgen hat nun auch die Vorster St. Eustachius-Bruderschaft das Schützenfest im September offiziell abgesagt. Die Mitglieder wurden vom Vorstand Form eines Briefes über die Absage informiert.

Das Schützenfest hätte vom 12. bis 15. September stattgefunden und somit nach dem 31. August: bis dahin sind Großveranstaltungen verboten. Wegen der ungeklärten Rechtslage für die Zeit nach dem 31. August war die Entscheidung des Vorstandes allerdings alternativlos. Der Vorstand könne sich nicht vorstellen, dass, selbst wenn ab dem 1. September Großveranstaltungen wieder erlaubt sein würden, diese ohne starke Hygiene- und Abstandsvorgaben stattfinden könnten. Diese Regeln einzuhalten würde eine Großveranstaltung vielleicht irgendwie möglich machen, aber es wäre kein Vorster Schützenfest, „wie wir es kennen und lieben“, schreibt der Vorstand weiter. „Die Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste steht an oberster Stelle. Wir wissen nicht, wie die Situation im September ist und haben im Interesse unserer Vertragspartner diese Entscheidung frühzeitig getroffen“, sagt Brudermeister Thomas Schröder unserer Redaktion. Das Miteinander und die persönliche Begegnung mit alten Freunden machen das Schützenfest zu dem, was es ist. In diesem Jahr wäre das in dieser Form wohl nicht möglich gewesen.