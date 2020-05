Nächste Großveranstaltung fällt aus : Corona stoppt Xantener Citylauf

2019 nahmen mehr als 1700 Aktive am 25. Citylauf teil. In diesem Jahr wird’s kein Rennen durch die Xantener Innenstadt geben. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die nächste große Veranstaltung in Xanten ist abgesagt worden: In diesem Jahr wird es keinen Citylauf geben. Er war zwar erst für September geplant, aber die Organisatoren entschlossen sich zu einer frühen Absage – weil das Ansteckungsrisiko auch dann noch zu groß sein werde.

Ganz genau 1797 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind im vergangenen Jahr beim Jubiläums-Citylauf durch die Xantener Innenstadt im Ziel angekommen. 2020 wird niemand am Großen Markt mit Beifall empfangen werden. Die 26. Auflage des Rennens fällt in diesem Jahr flach. Die Organisatoren um Adelheid Gehrmann und Heinrich Gundlach haben sich entschieden, die sportliche Großveranstaltung wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie am 11. September abzusagen. Einen Nachholtermin in 2020 wird’s nicht geben.