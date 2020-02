DLRG Hochneukirch : Alle Schulkinder sollen schwimmen können

Jüchen Bei der DLRG Hochneukirch gibt es sogar eine Warteliste für die Anfängerkurse. Seit 1. Januar 2020 gelten Anfänger nicht mehr mit dem Seepferdchen, sondern erst mit dem Bronzeabzeichen als sichere Schwimmer.

Immer weniger Kinder lernen in Deutschland in frühem Alter richtig zu schwimmen. Tragische Unfälle mit ertrunkenen Kindern gibt es mittlerweile in jedem Sommer in Freibädern und an Baggerseen. In Jüchen wird allerdings seit Jahren, insbesondere von der DLRG Hochneukirch unterstützt, die Devise verfolgt: „Alle Jüchener Kinder sollen, wenn sie in die Schule kommen, richtig schwimmen gelernt haben.“ So bekräftigt es auch Bürgermeister Harald Zillikens, selbst Sportschwimmer und Vorstandsmitglied der DLRG Hochneukirch. Er sagt: „Die Schwimmausbildung, gerade für Kinder, ist ein Schwerpunkt in der Arbeit der DLRG Hochneukirch. Zusätzlich zu den zahlreichen Schwimmkursen arbeiten wir deshalb eng mit Kindergärten und Schulen zusammen, damit jedes Kind mit fünf bis sechs Jahren sicher schwimmen lernen kann.“ Und Zillikens verdeutlicht: „Das Seepferdchen als Frühschwimmerabzeichen ist dabei ein erster Schritt. Erst mit Ablegen des Schwimmabzeichens in Bronze haben die Kinder genug Sicherheit im Wasser.“