Folge des Tagesbau-Endes : Jüchener Trinkwasser aus Korschenbroich

Jüchen Der Erftverband informierte im Hauptausschuss über die Folgen des Tagebau-Endes. Die Wasserversorgung kann danach nicht mehr vom Werk Fürth aus gestemmt werden. Wann das der Fall sein wird, ist derzeit noch unklar.

Ein Wasserwerk in Korschenbroich soll in Zukunft die Trinkwasserversorgung in der Stadt Jüchen übernehmen. Unklar ist allenfalls der Zeitpunkt, zu dem die Versorgung nicht mehr vom Wasserwerk Fürth, sondern von einem anderen, wahrscheinlich dem Wasserwerk Korschenbroicher Feld bereitgestellt wird. In zehn, 15 oder 20 Jahren könnte der Wechsel vollzogen sein. Ursächlich dafür ist das Fortschreiten und das Ende des Tagebaus Garzweiler II, wie der Erftverband-Vorsitzende Bernd Bucher den Ausschussmitgliedern bei der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses in Haus Katz erläuterte.