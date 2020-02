Hauptausschuss Jüchen : Anwohner sind unzufrieden mit Verkehr an der L 31

An der L 31 wird wohl so schnell keine Blitzersäule aufgestellt (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Jüchen Ein Bürger hatte angeregt, an der Landstraße Geschwindkeitskontrollen durchzuführen und ein Lkw-Verbot zu verhängen. Erfolgsversprechend ist sein Vorschlag jedoch nicht.

Den Schutz von Betriebsgeheimnissen des Unternehmens führte Bürgermeister Harald Zillikens (CDU) als Argument dafür an, um einen der Tagesordnungspunkte im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss im nichtöffentlichen Teil zu belassen. Gerolf Hommel (FWG) hatte zuvor beantragt, die Beratung über den Erwerb einer Beteiligung der Stadt Jüchen an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH aus dem nichtöffentlichen in den öffentlichen Teil der Sitzung zu verschieben. Mit großer Mehrheit folgte der Ausschuss bei der Sitzung in Haus Katz der Ansicht des Bürgermeisters und besprach den Erwerb „im stillen Kämmerlein“ unter Ausschluss der Öffentlichkeit.