Mehr als 225.000 Kilowattstunden eingespart : Jüchen setzt Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung fort

An der Garzweiler Allee wurde bereits 2014 LED-Technik installiert. Foto: Berns, Lothar (lber)

Jüchen Seit 2014 läuft die Maßnahme der Stadt bereits. 2020 sollen insgesamt 130 Leuchten und 63 Masten folgen. Das soll künftig weitere 3800 Euro im Jahr einsparen.

Im Zuge des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Jüchen wird seit 2014 bei der Straßenbeleuchtung sukzessive die bisherige Lampentechnik durch energiesparende LED-Technik ersetzt. Trotz der Vergrößerung des Bestandes an Leuchten im Stadtgebiet konnte so laut Stadt der Gesamtstromverbrauch 2019 gegenüber 2018 um rund 35.000 Kilowattstunden, knapp sechs Prozent, verringert werden. Noch besser sei die Langzeitbilanz, kontinuierlich konnte der Verbrauch in den vergangenen sieben Jahren gesenkt werden und liege aktuell mehr als 225.000 Kilowattstunden unter dem jährlichen Strombedarf aus 2012.