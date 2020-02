Bürgermonitor : Verbleib der Jüchener Patientenakten ist geklärt

Gustav Laufs wandte sich in dem Fall als Erster an unsere Redaktion. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Nachdem sie bei ihrem Hausarzt plötzlich vor verschlossenen Türen standen, waren viele ehemalige Patienten beunruhigt. Nun scheint zumindest klar, dass ihre sensiblen Daten nicht in falsche Hände geraten sind.

Der Fall hat in den vergangenen Tagen für viel Aufmerksamkeit gesagt. Gleich mehrere Leser hatten sich in der Redaktion gemeldet und waren in Sorge um den Verbleib ihrer Patientenakten. Seit dem Tag, an dem ihr Hausarzt plötzlich verschwunden war. Jetzt gibt es erstmals erfreuliche Nachrichten. Arnold Ruch aus Jüchen hat seinen ehemaligen Arzt endlich telefonisch erreicht.