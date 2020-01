Präparierte Mettenden : Hund in Garzweiler offenbar durch Köder vergiftet

Jüchen Das Tier, dass die Köder gefressen hatte, konnte glücklicherweise von einem Arzt gerettet werden.

In den letzten Tagen wurden in Garzweiler offenbar Giftköder in Form von vergifteten Mettenden ausgelegt, die von einem Hund gefressen wurden. Das teilt die Stadt Jüchen mit. Das Tier habe „Glück im Unglück“ gehabt, heißt es weiter. Der Tierhalterin war schnell aufgefallen, dass ihr Hund einen Köder gefressen hatte. So konnte er rechtzeitig durch einen Tierarzt behandelt und gerettet werden.