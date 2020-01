Am 12. Januar in Jüchen : In Haus Katz werden Heiratswillige fündig

Am 12. Januar in Jüchen

Jüchen Unternehmen aus der Region stellen am nächsten Wochenende ihre Produkte vor. Das Angebot reicht vom Caterer bis zum Hochzeitsreise-Anbieter.

Hochzeitsmesse und Haus Katz, das gehört in Jüchen mittlerweile zusammen. In diesem Jahr startet die Veranstaltung am Samstag, 11. Januar, von 18 bis 20 Uhr mit einem „Pre-opening“. Am Sonntag, 12. Januar, eröffnet die Messe um 10.30 Uhr. Bis 16.30 Uhr haben interessierte Brautpaare die Möglichkeit, ihre Neugierde zu stillen und Inspirationen und Ideen für die eigene standesamtliche und kirchliche Hochzeit zu sammeln.