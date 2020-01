Ein Jahr Stadt Jüchen : Stolz auf die jüngste Stadt in Deutschland

Das Stadtschild präsentierten Hermann-Josef Krahwinkel, Thomas Lindgens und Bürgermeister Harald Zillikens zum 1. Januar 2019. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Jüchen Einen Stillstand, weil sich mit den neuen Ämtern und Aufgaben alles gut eingespielt hat, soll es 2020 auf keinen Fall geben.

Von Gundhild Tillmanns

Ein Jahr jung ist die Stadt Jüchen am 1. Januar geworden. „Wir sind immer noch die jüngste Stadt in Deutschland, und wir sind stolz darauf“, sagt Bürgermeister Harald Zillikens. Nur ganz selten habe er sich in der Anfangszeit noch versprochen oder verschrieben. Im Gegenteil: „Vielen war auch die Freude anzumerken, nicht mehr Gemeinde Jüchen zu sein.“ Und die Aufbruchstimmung habe sich gehalten: „Wenn man Stadt Jüchen sagen kann, dann ändert das auch das Image und es bringt ein ganz anderes Selbstbewusstsein mit sich“, beobachtet der Bürgermeister.

Das Wahljahr hat begonnen Einen Stillstand, weil sich mittlerweile mit den neuen Ämtern und Aufgaben alles so gut eingespielt hat, soll es aber 2020 auf keinen Fall geben: Diese Devise lebt Zillikens vor mit einer 70- bis 80-Stunden-Woche. „Mehr geht eigentlich nicht“, gibt er zu. Dennoch wird vor der Kommunalwahl der Wahlkampf für ihn noch „obendrauf“ kommen. „Am Ball bleiben“, sich überall zeigen und auf die besondere Situation in Jüchen hinweisen, will Zillikens auch 2020 in allen Gremien für den Strukturwandel.

Info Die Stadt Jüchen soll weiter wachsen Einwohnerzahl von Jüchen 23.337 am 31. Dezember 2018. Ortsteile 27 Fläche 71,87 km2 Stadtname von der römischen Villa Jucunda abgeleitet. Städtepartnerschaften Leers/ Frankreich, Rebesgrün/Sachsen. Stadtrat Seit der Kommunalwahl 2014 hat die CDU 20 Sitze, die SPD elf, FDP, Grüne, FWG jeweils drei Sitze, die Linke und Söwa jeweils einen Sitz.

Den Strukturwandel im Fokus „Das kostet viel Zeit, ist aber unerlässlich, denn der Strukturwandel wird unser wichtigster Schwerpunkt für die nächsten Jahre“, betont der Bürgermeister. Dabei habe er die große Sorge, dass Jüchen wegen der verzögerten Auffüllung des Restloches und des noch aktiven Tagebaus auf dem Stadtgebiet den Anschluss verpassen und damit die Frist für die Strukturförderung überschreiten könnte. Allerdings werde Jüchen drei Projektideen zum Strukturwandel bei der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) einbringen, kündigt Zillikens noch kryptisch an. Über den Inhalt der Projekte solle zuerst die Politik informiert werden.

Stadt muss Kitas bauen Aber auch innerstädtisch steht Jüchen im neuen Jahr vor großen Herausforderungen, nicht nur im anstehenden Bau des Feuerwehrgerätehauses in Hochneukirch. Sehr konkret ist laut Zillikens auch die Notwendigkeit, einen neuen Kindergarten für fünf Gruppen in Hochneukirch zu bauen, obwohl der Kita-Anbau mit zwei Gruppen in Otzenrath im Sommer eröffnen soll. Als Standort für die neue Kita sei der Tennenplatz an der Peter-Busch-Straße favorisiert, ein Grundstück, das in Besitz der Stadt ist: „Der Förderantrag ist schon gestellt und das Bodengutachten liegt vor“, berichtet Zillikens, der mit Investitionskosten von etwa vier Millionen Euro für das Projekt rechnet.

Investitionen in die Schulbauten Ein weiteres ganz großes Thema wird laut Zillikens im neuen Jahr die Schullandschaft, wofür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden ist. Die Ergebnisse sollen im ersten Quartal im Fachausschuss vorgestellt und beraten werden. Von der Planung bis zum Bauen könne sich die Zeit aber dann enorm hinziehen, wenn der Regionalplan noch geändert werden müsse. Damit zielt Zillikens auf den bereits von der FDP veröffentlichten Vorschlag, neben der Zusammenlegung beider Gesamtschulstandorte im Schulzentrum quasi gegenüber auf der grünen Wiese an der Stadionstraße einen Neubau für die Grundschule Jüchen zu errichten. „Und hinter dem Schulzentrum fängt das Landschaftsschutzgebiet an, da können wir auch nicht bauen“, verdeutlicht der Bürgermeister.