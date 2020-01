Jüchener Hilfsorganisation : Neuer Betreuungs-Lkw für die Malteser

Jüchen Der 9,5-Tonner soll bei Großeinsätzen im Katastrophenschutz eingesetzt werden. Damit Betroffene unterstützt und versorgt werden können. Die Ausstattung für das Fahrzeug wird allerdings erst in den kommenden Monaten geliefert.

Das Landeskonzept für Katastrophenschutz umfasst 241 Einsatzeinheiten mit jeweils einem Betreuungs-Lkw. Landesweit wurden in diesem Jahr insgesamt 52 Fahrzeuge an die Hilfsorganisationen übergeben und so die Vorgängerfahrzeuge, alle Baujahr 2005 bis 2006, ersetzt. Üblich seien Einzatzzeiträume von 15 bis 20 Jahren, informiert der Malteser Hilfsdienst.

Zum Einsatz käme der Betreuungs-Lkw des Katastrophenschutzes der Malteser Jüchen bei Einsatzlagen wie dem schweren Zugunglück in Meerbusch im Dezember 2017. Damals wurden 41 Personen verletzt, etwa 155 waren am Unfall beteiligt. Für Vorfälle wie diesen können die Malteser Jüchen theoretisch landesweit angefordert werden. Dabei wird zwischen zwei Einsatzlagen unterschieden. Bei geplanten Maßnahmen, beispielsweise einer Evakuierung bei einer Bombenentschärfung, rückt der Betreuungskombi (Neunsitzer) mit einem Team aus. Dann werden die Betroffenen an einem Sammelplatz, zum Beispiel eine Turnhalle, versorgt. Bei großen, ungeplanten Einsätzen hingegen, rückt der Betreuungs-Lkw der Malteser samt Technikanhänger aus. Im Technikanhänger befindet sich das Equipment um ein großes Zelt zu errichten, zu beheizen und mit Licht und Strom zu versorgen. So kann auch mitten auf einem Feld eine Unterkunft geboten werden. Mit der Küchenausstattung wird die Verpflegung von Hilfsbedürftigen und Einsatzkräften gewährleistet.