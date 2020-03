Versuchter Überfall in Bedburdyck : Zigarettenstummel wird Verdächtigem zum Verhängnis

Versuchter Überfall in Bedburdyck

Bedburdyck Im November war ein Duo mit einem versuchten Überfall in Bedburdyck gescheitert. DNA-Spuren führten die Ermittler nun zu einem 23-jährigen Mönchengladbacher.

Wegen eines Zigarettenstummels hat die Polizei einen Verdächtigen für einen versuchten Überfall in Bedburdyck ermitteln können. Eine bislang noch unbekannte Frau hatte im November 2019 an der Eingangstür eines Hauses in der Oststraße geklingelt. Als die Bewohnerin öffnete, ging ein Mann auf sie los und versuchte ihr den Mund zuzuhalten. Lautstarkes Geschrei der Bewohnerin vertrieb das Duo damals.