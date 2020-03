Otzenrather wurde eingebürgert : Borussia-Stürmer Raffael ist jetzt Deutscher

Jüchen Der Profifußballer steht seit 2013 in Mönchengladbach unter Vertrag. Seine Kinder sind bereits allesamt in Deutschland geboren. Seit dieser Woche hat die ganze Familie zwei Staatsbürgerschaften.

Prominenter Besuch im Kreishaus in Grevenbroich: Anfang dieser Woche überreichte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke die Einbürgerungsurkunden an den Gladbacher Stürmer Raffael Caetano de Araújo und seine Familie. „Ich freue mich, dass Sie, Ihre Frau und Ihre vier Kinder jetzt offiziell in Deutschland angekommen sind und wünsche Ihnen alles Gute“, sagte der Landrat im Gespräch mit dem brasilianischen Fußballstar, der seit rund einem Jahr in Jüchen-Otzenrath lebt. Zuvor wohnte der Profikicker, der seit 2013 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht und vorher beim FC Schalke 04 und bei Hertha BSC Berlin gespielt hat, in Meerbusch.