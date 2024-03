Polizei-Erfolg in Gruiten Zwei Festnahmen nach Überfall auf Birkensauna-Besucher

Das Duo befinde sich in Untersuchungshaft, heißt es in einer Pressemitteilung, in der die Details des Überfalls noch einmal geschildert werden. Demnach war der 53-jährige Wuppertaler gegen 22 Uhr aus der Sauna an der Millrather Straße gekommen und war auf dem Weg zu seinem Auto. Als er den Kofferraum öffnete, wurde er hinterrücks von zwei Männern zu Boden gerissen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Zudem entrissen die beiden Angreifer ihrem Opfer die Bauchtasche und flüchteten damit zunächst unerkannt.