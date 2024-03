Gerichtsreportage Hohe Haftstrafen wegen Raubüberfalls

Die Angeklagten waren brutal vorgegangen, als sie am 26. November 2022 einen damals 21-Jährigen in dessen Wohnung in der Breslauer Straße in Mettmann überfallen hatten. Mit Sturmhauben, Schreckschusspistole und „Kampfmesser“ hatten sie den jungen Mann und dessen Freundin massiv bedroht.