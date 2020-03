Laientheatergruppe : Otzenrather Spielbühne Cappuccino ist auf Probenortsuche

Die Spielbühne Cappuccino führte im vergangenen Jahr das Lustspiel „Der verfluchte Baron“ auf. Foto: Andreas Woitschützke

Jüchen Da es in Jüchen derzeit keine passende Örtlichkeit gibt, müssen die Laiendarsteller zum Üben nach Mönchengladbach pendeln. Sobald das wieder möglich ist.

Von Karin Verhoeven

Die Spielbühne Cappuccino der Kolpingsfamilie Otzenrath bereitet sich auf ihre neue Kriminalkomödie in drei Akten mit dem Titel „Schwere Zeiten auf dem Bauernhof“ vor. Mitte Oktober soll sie aufgeführt werden und einen unbeschwerten Theaterabend bieten. Wegen der Corona-Pandemie lesen die zukünftigen Darsteller ihre Rollen in Video-Konferenzen. Auch Proben für das Stück wird es in nächster Zeit erst einmal nur auf diese Weise geben.

Was nichts damit zu tun hat, dass es für den Verein aktuell keinen idealen Probenraum mehr gibt, seit die Räumlichkeiten in der ehemaligen Hochneukircher Schuhfabrik weggefallen sind. „Ich fand es toll, dass unser Bürgermeister Harald Zillikens in dieser Situation helfen wollte. Er hatte für uns die Möglichkeit eines Probenraums in der Peter-Bamm-Halle geprüft“, sagt der Vereinsvorsitzende Heinrich Küpper. Der Bürgermeister wollte die Möglichkeit einer Nutzung für Theaterproben abklären. Allerdings ist der Belegungsplan dermaßen voll, dass es in der Halle nicht eine einzige Stunde Freiraum gibt.

„Es wäre schon eine Lösung gewesen. Aber Theaterproben und Sportarten wie Tischtennis gleichzeitig praktisch im gleichen Raum – das geht nicht“, sagt Küpper. Möglicherweise biete sich aber zumindest schon mal eine neue Lagerfläche für das Equipment und die Kulissen in einer Scheune in Sasserath an. Der Chef der Kolpingsfamilie bedauert, dass er zurzeit sicherheitshalber nicht außer Haus kann – sonst wäre zumindest diese Frage schnell geklärt.

Möglichkeiten für Theaterproben gibt es für die Spielbühne jedoch im Kolpinghaus in Mönchengladbach am Alter Markt. Küpper, der in der Kriminalkomödie übrigens die Rolle des etwas langsam denkenden Dorfpolizisten spielen wird, erklärt: „Dort könnten wir einen entsprechend großen Kellerraum nutzen, in dem wir auch unsere Probenkulissen stehen lassen können.“ Denn separate Probenkulissen wären notwendig, weil der Raum dort eine überschaubare Höhe von nicht einmal 2,50 Meter hat und die Kulissen für die später folgenden Aufführungen wesentlich höher sein müssen.