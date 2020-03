Nach Ahorn-Rückschnitt : Stadt sucht Baumstutzer in Otzenrath

Einer der gestutzten Bäume an der Franz-Rixen-Straße. Foto: Stadt Jüchen

Otzenrath Unbekannte haben vier Straßenbäume an der Franz-Rixen-Straße in Otzenrath radikal zurückgeschnitten. Dies haben Mitarbeiter des Baubetriebshofes bereits am Freitag festgestellt, wie die Stadt Jüchen jetzt mitteilte.

Die Kronen der Feldahorne seien dabei laut Stadt aus gärtnerischer Sicht unfachmännisch gestutzt und deren gesamtes Wuchsbild erheblich verändert worden. „Der Rückschnitt ist in einem Umfang erfolgt, der weder aus baumpflegerischer Sicht noch aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich und angemessen war“, heißt es weiter. Das Schnittmaterial sei auf dem benachbarten Spielplatz abgelegt worden.

Momentan sei noch keine Prognose möglich, ob die Bäume einen nachhaltigen Schaden erleiden und möglicherweise geschwächt werden. Außerdem bleibe ungewiss, ob sich in den nächsten Jahren wieder artgemäße Baumkronen aufbauen lassen. In diesem Zusammenhang weist die Stadt darauf hin, dass notwendige Pflegeschnitte nur von ihr veranlasst werden dürfen.

Die Stadt hofft nun, dass sich die Sachbeschädigung aufklären lässt und bittet um sachdienliche Hinweise per Mail an stadt@juechen.de.

