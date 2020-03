Kriminalitätsstatistik für 2019 : Korschenbroich wird sicherer, Jüchen nicht

Ein Mann versucht eine Autotür mit einer Metallstange aufzubrechen. Die Zahl der Diebstähle ist in Korschenbroich und Jüchen gesunken. In Jüchen wird jedoch deutlich häufiger etwas aus oder an Autos gestohlen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Korschenbroich/Jüchen Die Kriminalitätsstatistik des Rhein-Kreises bietet viele erfreuliche Nachrichten. Zumindest für eine der beiden Städte.

Die kürzlich veröffentlichte Kriminalitätsstatistik für den Rhein-Kreis Neuss enthielt eine erfreuliche Nachricht. 24.824 Straftaten wurden 2019 laut Polizei im Rhein-Kreis begangen. So wenige waren es zuletzt vor 20 Jahren. Doch wie ist die Situation in Korschenbroich und Jüchen? Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick.

Korschenbroich wird immer sicherer In Korschenbroich ist die Zahl der Straftaten in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Wurden 2016 noch 1510 Straftaten registriert, waren es 2019 nur noch 1065. In den Bereichen „Gewaltkriminalität“, „Straßenkriminalität“, und „Diebstahlsdelikte“ war die Fallzahl 2019 jeweils auf dem Tiefststand der vergangenen fünf Jahre. Lediglich die Zahl der Betrugsdelikte ist im Vergleich zum Vorjahr um 37 Fälle auf 197 gestiegen. Dennoch möchte die Kreispolizei aus den Zahlen keinen klaren Trend herauslesen. „Die Entwicklungen sind Schwankungen unterworfen, die sich nicht immer eindeutig erklären lassen“, teilt eine Sprecherin mit.

Jüchen nicht Das gelte laut Polizei andersherum auch für Jüchen. Neben Meerbusch ist sie eine von nur zwei Gemeinden im Rhein-Kreis, in der die Zahl der Straftaten im Jahr 2019 gestiegen ist. Im Bereich „Gewaltkriminalität“, der beispielsweise Mord, Vergewaltigung, Raub und gefährliche Körperverletzung umfasst, stieg die Zahl der Fälle auf 29. Die Polizei verweis darauf, dass die Kriminalität in Jüchen zwar um mehr als drei Prozent gestiegen sei. Tatsächlich seien es allerdings „nur“ 34 Straftaten mehr als im Jahr 2018.

Diebstähle nehmen ab Für beide Städte lässt sich jedoch festhalten, dass vor allem die Zahl der Diebstähle in den vergangenen Jahren deutlich gesunken ist. In Jüchen wurden 2019 insgesamt 421 Diebstähle zur Anzeige gebracht, 2015 waren es noch 522. In Korschenbroich hat sich die Fallzahl im selben Zeitraum von 710 auf 385 beinahe halbiert. Unterschiede zwischen den Städten gab es bei der Art der Diebstahldelikte. Während in Jüchen 2019 am häufigsten etwas an oder aus Kraftfahrzeugen gestohlen wurde (119 Fälle), kam dies in Korschenbroich deutlich seltener vor (58 Fälle). Dafür wurden in Korschenbroich 2019 122 Fahrräder gestohlen, in Jüchen nur 53.

Ähnliche Zahlen Die Gesamtzahl der verzeichneten Straftaten war 2019 in Korschenbroich (1065 Fälle) und Jüchen (1084 Fälle) beinahe identisch. Das ist zum einen bemerkenswert, weil Korschenbroich rund 40 Prozent mehr Einwohner hat. Zum anderen, weil es 2015 noch deutlich anders aussah. Damals wurden in Jüchen ähnlich wie vier Jahre später 1061 Straftaten verzeichnet, in Korschenbroich jedoch noch 1473. Für die Polizei ist das wiederum keine interessante Beobachtung. „Ein direkter Vergleich der Kommunen untereinander, der sich ausschließlich auf die Fläche oder die Einwohnerzahl bezieht, ist nicht ohne weiteres möglich“, heißt es lediglich.