Mysteriöser Tötungsversuch in Grevenbroich Dem Opfer steckte noch das Projektil im Kopf

Die Mordkommission ermittelt in einem Grevenbroicher Fall, der sich nach all dem, was bisher bekannt ist, als äußerst mysteriös darstellt: Vergangene Woche Dienstag ist am späten Abend ein schwer verletzter Mann mit Begleitern im Grevenbroicher Krankenhaus vorstellig geworden. Davor war er von einem Schuss getroffen worden – und zwar in den Kopf. Sofort wurde er von den Ärzten behandelt.