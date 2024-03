Hilden vor 100 Jahren Klüngel im Rathaus und Überfall

Während der 18. Verhandlungstag im Hitler-Prozess in München einen großen Teil im Hauptteil der Zeitung einnimmt, kündigen weiter hinten die St.-Sebastianus-Schützen Hilden ihr Schützenfest an. Es wird am 21., 22. und 23. Juni gefeiert. „Am Vorabend soll den Mitgliedern, die schon 25 Jahre und länger dem Verein angehören, eine Ehrung zuteil werden.“