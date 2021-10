Zahlreiche Veränderungen : Der Schlossherbst auf Schloss Dyck

Viele Besucher schlendern über das Gelände des Schloss Dyck und bewundern die zahlreichen Stände und Blumen. Auch an kulinarischen Köstlichkeiten mangelt es bei diesem Event nicht. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen In diesem Jahr hat sich beim Schlossherbst auf Schloss Dyck Pandemie bedingt vieles verändert. Die 138 Stände sind ausschließlich im Freien anzutreffen. Dennoch war die Resonanz am ersten Wochenende überwiegend positiv.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Alles andere als selbstverständlich in Zeiten der Pandemie: Der Schlossherbst auf Schloss Dyck findet auch in diesem Jahr statt. Am vergangenen Wochenende war die Resonanz durchaus befriedigend, obwohl sich das Wetter nicht gerade von seiner besten Seite zeigte. Am kommenden Wochenende geht es dann weiter. Es gibt nicht weniger als 138 Stände zu entdecken. Das Angebot ist wie gewohnt vielfältig und geschmackvoll.

Corona hat seine Spuren hinterlassen: Alles ist weitläufiger mit der Konsequenz, dass die Wege länger sind. Besonders schade, aber eben auch der Pandemie geschuldet: Wirtschaftshof, Orangerie, Teehaus und Stallhof sind frei von Ständen. Es gibt also keine Angebote in Gebäuden und die waren ja in der Vergangenheit immer ein Zufluchtsort bei miesem Wetter. Außerdem trug die Enge auch zur Gemütlichkeit bei. Aber auch in der Nähe dieser Gebäude ist von einem Markt jetzt keine Spur. Brigitte Kebrich aus Jülich hat eine rund 100 Quadratmeter große Fläche mit einer Fülle von Blumen hinter der Orangerie nicht nutzen können. „Der alte Standort mit der Orangerie im Hintergrund war besonders. Jetzt stehe ich auf einer Wiese, wie es sie überall gibt.“ Die Auswahl an Herbstblumen, die sie mitgebracht hat, ist wieder enorm. Enorm ist auch ihr Fachwissen. Was sie immer wieder gefragt wird: „Welche Blumen ziehen die Bienen an?“

Info Fünf mal zwei Freikarten für den Schlossherbst gewinnen Mitmachen und gewinnen Die Stiftung Schloss Dyck und die Neuß-Grevenbroicher Zeitung verlosen fünf Mal zwei Freikarten für den „Schlossherbst Schloss Dyck“. Wer unter der Rufnummer 01379 88 60 11 (50 Cent/Anruf aus dem deutschent Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „NGZ2“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss 5.Oktober, 24 Uhr

Raymund Peltzer vom Verein Freunde und Förderer von Schloss Dyck vermisst den Schlosshof nicht, in dem er und seine Mitstreiter normalerweise frische Waffeln, Kaffee und Kakao mit Amaretto verkaufen. „Sehen Sie die Fontäne da hinten? Die hat unser Verein finanziert und er kommt auch für die Wartungskosten auf“, erklärte Peltzer. Und die Salutkanonen im Stallhof, die sich in einem desolaten Zustand befanden, seien mit Mitteln des Vereins auf Vordermann gebracht worden. Jörg Schröder aus Grevenbroich freute sich, endlich mal wieder seine Kunst feilbieten zu können. Neu ist die Skulpturen-Serie „7 Tage Mensch“.