Event auf Schloss Dyck : Den Jüchener Schlossherbst gibt’s im Doppelpack

Dyck Wegen Corona läuft der Herbstmarkt auf Schloss Dyck an zwei Wochenenden. Tickets gibt es für festgelegte Einlasszeiten. Die Zahl der Besucher im Schlosspark wird auf 2500 begrenzt.

Bereits zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen startet der Schlossherbst – und wie im Jahr 2020 öffnet das Event im Park von Schloss Dyck an zwei Wochenenden. So können die Besucherströme besser verteilt werden, die Zahl der Besucher im Schlosspark wird nämlich auf 2500 begrenzt. Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Oktober und dann nochmals vom 8. bis zum 10. Oktober können die Besucher von 10 bis 18 Uhr etwa nach Pflanzen oder herbstlicher Deko für Haus und Garten Ausschau halten, Zwiebelkuchen mit Federweißer oder Trüffel und Weine genießen.

Die Stände werden, wie Jens Spanjer erklärt, in gebührendem Abstand voneinander auf einem Rundweg mit Einbahnstraßen-Regelung postiert. „Das hat sich im vergangenen Jahr bewährt.“ Überhaupt kann die Stiftung bei der Planung an die Erfahrungen aus dem ersten Corona-Herbst anknüpfen. Wie damals konzentrieren sich die Angebote auf die Freiflächen, auch wenn Ausstellungen und das Restaurant in der Remise geöffnet sind. „Wir haben bewusst auf Stände in Innenräumen verzichtet. Nur so können wir unseren Gästen das Tragen einer Maske weitgehend ersparen“, erläutert David Tüscher, verantwortlich für das Veranstaltungsmanagement. Im Eingangsbereich und in den Sanitäranlagen ist die Maske aber Pflicht.